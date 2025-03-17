ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
В сети появилось видео Кристиана Биловара и Яны Суркис
Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис полетели в Монако, воспользовавшись международной паузой в футболе.
Видео Кристиана и Яны обнародовал известный аккаунт в TikTok «Pistons Brothers», который публикует жизнь миллиардеров, однако болельщики сразу узнали молодую украинскую пару.
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Кристиан и Яна путешествуют по Монако на элитном автомобиле Lamborghini Urus.
В конце 2024 года у центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын.
@pistons_brothers
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