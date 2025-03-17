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  4. ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 20:12 |
3218
20

ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса

В сети появилось видео Кристиана Биловара и Яны Суркис

17 марта 2025, 20:12 |
3218
20
ВИДЕО. Игрок Динамо на дорогом авто засветился в Монако с дочерью Суркиса
Instagram. Кристиан Биловар и Яна Суркис

Защитник киевского «Динамо» Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис полетели в Монако, воспользовавшись международной паузой в футболе.

Видео Кристиана и Яны обнародовал известный аккаунт в TikTok «Pistons Brothers», который публикует жизнь миллиардеров, однако болельщики сразу узнали молодую украинскую пару.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристиан и Яна путешествуют по Монако на элитном автомобиле Lamborghini Urus.

В конце 2024 года у центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын.

@pistons_brothers

Monaco billionaires lifestyle ✨ #monaco #billionaire #lifestyle #luxury #girls

♬ sonido original - ZacK zZz
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Кристиан Биловар Яна Суркис Динамо Киев lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 20
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Demid Romanchik
Чего вы пристали к пацану? Он наверняка имеет основание для выезда.. Может даже инвалидность 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Пасіба за дуже цікаву спортивну новину. 
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+1
Деда Крутой
Играть осталось не много, а с этой бабой жить и кошмарить.
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+1
AC AB
Яна в домашніх тапках вийшла?😁
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
В Монако🇪🇺 эту семейку как магнитом тянет. А почему не в Израиль🇮🇱, родную✡️ землю обетованную🕎? Аааа, ссутся, так как там постреливают, как и у нас...
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0
AK.228
Пиздеж… это в Пирятине
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-2
serhiy
Бамбаські піндоси - в нього бронь ! А жінка після пологів ще не відійшла.Але вам би попи№діти. Передставляю ваших  шалав на подбор ).
Ответить
-3
Показать Скрыть 9 ответов
Дыряво с пердя🤣
Шубкис проигрался😵 семья деньги💵💶 подвезла
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-4
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