Стаховский – о докторской Усика: «Нигде не мозолит? Покажите этих звезд»

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на присуждение научной степени доктора философии в сфере права украинскому боксеру в супертяжелом весе Александру Усику:

«Что там у профессуры? Нигде не мозолит? Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину», – написал Стаховский.

В сети уже успели раскритиковать как саму защиту работы, так и решение ученого совета. Примечательно, что во время прямой трансляции защиты докторской в ​​YouTube организаторы закрыли комментарии после гневных отзывов зрителей.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк негативно отреагировал на присуждение боксеру ученой степени