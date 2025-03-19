Стаховский – о докторской Усика: «Нигде не мозолит? Покажите этих звезд»
Теннисист раскритиковал преподавателей
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на присуждение научной степени доктора философии в сфере права украинскому боксеру в супертяжелом весе Александру Усику:
«Что там у профессуры? Нигде не мозолит? Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину», – написал Стаховский.
В сети уже успели раскритиковать как саму защиту работы, так и решение ученого совета. Примечательно, что во время прямой трансляции защиты докторской в YouTube организаторы закрыли комментарии после гневных отзывов зрителей.
Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк негативно отреагировал на присуждение боксеру ученой степени
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