Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Стаховский – о докторской Усика: «Нигде не мозолит? Покажите этих звезд»
Профессиональный бокс
19 марта 2025, 08:44 | Обновлено 19 марта 2025, 08:48
1522
1

Стаховский – о докторской Усика: «Нигде не мозолит? Покажите этих звезд»

Теннисист раскритиковал преподавателей

19 марта 2025, 08:44 | Обновлено 19 марта 2025, 08:48
1522
1
Стаховский – о докторской Усика: «Нигде не мозолит? Покажите этих звезд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на присуждение научной степени доктора философии в сфере права украинскому боксеру в супертяжелом весе Александру Усику:

«Что там у профессуры? Нигде не мозолит? Если кто знает состав ученого совета – объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину», – написал Стаховский.

В сети уже успели раскритиковать как саму защиту работы, так и решение ученого совета. Примечательно, что во время прямой трансляции защиты докторской в ​​YouTube организаторы закрыли комментарии после гневных отзывов зрителей.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк негативно отреагировал на присуждение боксеру ученой степени

По теме:
Усик оценил шансы Джошуа в реванше против Дюбуа
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Усик рассказал, какой фантастический бой с его участием может состояться
Сергей Стаховский Александр Усик ученая степень
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 19 марта 2025, 06:09 0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Футбол | 18 марта 2025, 12:20 8
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Артема хочет подписать Кайзерслаутерн

Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Бокс | 19.03.2025, 08:03
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
ФРОЧ: «Он же отказался драться. Этот парень заслужил на Усика»
Бокс | 19.03.2025, 05:05
ФРОЧ: «Он же отказался драться. Этот парень заслужил на Усика»
ФРОЧ: «Он же отказался драться. Этот парень заслужил на Усика»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Футбол | 18.03.2025, 18:48
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Че их всех так рвёт, ну умный Усик, что поделать.
У нас президент был профессор.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
17.03.2025, 19:54 15
Футбол
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
17.03.2025, 21:24 6
Футбол
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
Последний танец братьев Бё. Назван состав сборной Норвегии на 9 этап КМ
Последний танец братьев Бё. Назван состав сборной Норвегии на 9 этап КМ
17.03.2025, 15:23
Биатлон
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
17.03.2025, 14:32 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
17.03.2025, 11:57 1
Бокс
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем