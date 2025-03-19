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Лига наций
19 марта 2025, 18:57 | Обновлено 19 марта 2025, 18:59
139
0

«Настроены очень серьезно». Забарный – о матче с Бельгией в Лиге наций

Защитник вместе с партнерами готовы отдать все силы

19 марта 2025, 18:57 | Обновлено 19 марта 2025, 18:59
139
0
«Настроены очень серьезно». Забарный – о матче с Бельгией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный на пресс-конференции рассказал, готовы ли футболисты национальной команды к поединку с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

«Игроки настроены очень серьезно.

Каждый из нас хочет представлять свою страну против лучших соперников мира, лучших сборных, поэтому будем делать от себя максимум, выходить и отдавать все, что мы можем», – ответил Забарный.

Напомним, что матч пройдет 20 марта в Испании. Начнется противостояние в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Илья Забарный
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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