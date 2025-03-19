«Настроены очень серьезно». Забарный – о матче с Бельгией в Лиге наций

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный на пресс-конференции рассказал, готовы ли футболисты национальной команды к поединку с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

«Игроки настроены очень серьезно.

Каждый из нас хочет представлять свою страну против лучших соперников мира, лучших сборных, поэтому будем делать от себя максимум, выходить и отдавать все, что мы можем», – ответил Забарный.

Напомним, что матч пройдет 20 марта в Испании. Начнется противостояние в 21:45 по киевскому времени.