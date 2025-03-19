ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Шахтера перешел в команду из Казахстана

Бывший ворота донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко официально перебрался в состав казахстанской команды «Окжетпес», выступающего в высшей лиге.

Украинский голкипер подписал контракт с клубом до конца этого года. Выступать в новом коллективе Алексей будет под 16-м номером.

Последним коллективом Шевченко стал польский «Заглембле» Сосновец, с которым прекратил сотрудничество летом 2024 года. В общей сложности за команду из Польши Алексей отыграл шесть поединков.

В Украине Алексей также представлял цвета таких клубов: «Заря», «Карпаты», «Металлург» Запорожья, «Говерла» и «Черноморец».

После двух стартовых туров «Окжетпес» набрал три зачетных балла.