ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь Шахтера перешел в команду из Казахстана
Алексей Шевченко продолжит карьеру в клубе «Окжетпес»
Бывший ворота донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко официально перебрался в состав казахстанской команды «Окжетпес», выступающего в высшей лиге.
Украинский голкипер подписал контракт с клубом до конца этого года. Выступать в новом коллективе Алексей будет под 16-м номером.
Последним коллективом Шевченко стал польский «Заглембле» Сосновец, с которым прекратил сотрудничество летом 2024 года. В общей сложности за команду из Польши Алексей отыграл шесть поединков.
В Украине Алексей также представлял цвета таких клубов: «Заря», «Карпаты», «Металлург» Запорожья, «Говерла» и «Черноморец».
После двух стартовых туров «Окжетпес» набрал три зачетных балла.
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