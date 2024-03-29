Стал известен первый финалист Мастерса в Майами

Состоялся первый полуфинальный матч на Мастерсе в Майами.

Итальянец Янник Синнер (№3 ATP) одержал убедительную победу над «нейтральным» теннисистом Даниилом Медведевым (№4 ATP).

Майами. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:1, 6:2

Это был 11-й матч теннисистов, на счету Медведева шесть побед, но Синнер выиграл последние 5 встреч.

В следующем раунде Янник сразится против Григора Димитрова (№12 ATP) или Александра Зверева (№5 ATP).

22-летний Синнер стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в три финала соревнований в Майами.