Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Итальянец Янник Синнер одержал убедительную победу в матче против Даниила Медведева
Состоялся первый полуфинальный матч на Мастерсе в Майами.
Итальянец Янник Синнер (№3 ATP) одержал убедительную победу над «нейтральным» теннисистом Даниилом Медведевым (№4 ATP).
Майами. 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:1, 6:2
Это был 11-й матч теннисистов, на счету Медведева шесть побед, но Синнер выиграл последние 5 встреч.
В следующем раунде Янник сразится против Григора Димитрова (№12 ATP) или Александра Зверева (№5 ATP).
22-летний Синнер стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в три финала соревнований в Майами.
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