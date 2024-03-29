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ATP
29 марта 2024, 22:33 | Обновлено 29 марта 2024, 23:11
1492
7

Стал известен первый финалист Мастерса в Майами

Итальянец Янник Синнер одержал убедительную победу в матче против Даниила Медведева

29 марта 2024, 22:33 | Обновлено 29 марта 2024, 23:11
1492
7
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялся первый полуфинальный матч на Мастерсе в Майами.

Итальянец Янник Синнер (№3 ATP) одержал убедительную победу над «нейтральным» теннисистом Даниилом Медведевым (№4 ATP).

Майами. 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:1, 6:2

Это был 11-й матч теннисистов, на счету Медведева шесть побед, но Синнер выиграл последние 5 встреч.

В следующем раунде Янник сразится против Григора Димитрова (№12 ATP) или Александра Зверева (№5 ATP).

22-летний Синнер стал самым молодым теннисистом, которому удалось выйти в три финала соревнований в Майами.

По теме:
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ATP Майами Даниил Медведев Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Вчорашня гра Дімітрова дійсно вразила, але італійцю вдалося ці враження перебити. Браво!
Якщо в жіночому турі звання головного дезінсектора в цьому році завоювала Марта, то в чоловічому цю відповідальну посаду продовжує утримувати Яннік. Пропоную вважати його почесним українцем))
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+6
Kamon
Я просто в восхищении от игры Синера, турнир спасён 
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+3
dimastian1
Яннік пре, як танк, змітаючи весь рашистський мотлох зі свого шляху👏. Це не може не радувати🙂
Схоже, він разом з Алькарасом будуть конкурувати в найближчі роки за більшість Grand Slam.
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+2
Login_loginchuck
Синнерюга - лучший! Еще Даниэла просто охуевшая - тоже топ, не верил, честно
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+1
pol-55
Руді вони такі.
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+1
Login_loginchuck
Зверев Димитров будет в одни ворота, мне кажется, не вытянет стоичков))
Ответить
0
Login_loginchuck
Алькараз такое се - Димитров реально крутой быд, но Карлсон очень много плужил, не его турнир
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0
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