Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Испания
26 марта 2024, 09:01 | Обновлено 26 марта 2024, 09:11
1246
2

ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»

Вингер мадридского «Реала» ответил на вопрос о расизме

26 марта 2024, 09:01 | Обновлено 26 марта 2024, 09:11
1246
2
ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Twitter. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о расизме:

«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это дало бы расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я буду оставаться спокойным и морально устойчивым, потому что президент и клуб поддерживают меня».

После этого вопроса Винисиус Жуниор расплакался во время пресс-конференции.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

По теме:
Будет мегатрансфер? Барселона хочет подписать Холанда
Франция – Чили. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу расизм сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу товарищеские матчи
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
Футбол | 25 марта 2024, 23:59 1
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

Утром 25 марта сине-желтые переехали из Опаленицы в Тшебницу

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26 марта 2024, 00:15 1
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале

Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год

Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Футбол | 25.03.2024, 19:52
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»
Футбол | 26.03.2024, 07:48
Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Игрокам сборной нужно меньше рассказывать и больше делать»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sher15
В Іспанії грають багато темношкірих .Травлять тільки віні бо він всім вболівальникам язика показує 
Ответить
0
Lulinnha
Дайте банан дитинці щоб не плакала...
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
24.03.2024, 11:05 8
Теннис
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
25.03.2024, 07:11
Футбол
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
25.03.2024, 18:13 16
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем