ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Вингер мадридского «Реала» ответил на вопрос о расизме
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о расизме:
«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это дало бы расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я буду оставаться спокойным и морально устойчивым, потому что президент и клуб поддерживают меня».
После этого вопроса Винисиус Жуниор расплакался во время пресс-конференции.
В этом сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
❤️🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Утром 25 марта сине-желтые переехали из Опаленицы в Тшебницу
Украинский вратарь зарабатывает «чистыми» 1 миллион евро в год