ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о расизме:

«Я никогда не думал о том, чтобы покинуть Испанию, потому что это дало бы расистам то, чего они хотят. Я не собираюсь покидать лучший клуб в мире. Я буду оставаться спокойным и морально устойчивым, потому что президент и клуб поддерживают меня».

После этого вопроса Винисиус Жуниор расплакался во время пресс-конференции.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN