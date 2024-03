Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Время начала встречи – 17:30 по Киеву.

Кубок Англии. 1/4 финала. 17 марта

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Мактоминей, 10, Антони, 87 – Макаллистер, 44, Салах, 45+2

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 10 мин.

ГОЛ! 1:1 Макаллистер, 44 мин.

ГОЛ! 1:2 Салах, 45+2 мин.

The right man in the right place 👑@MoSalah grabs @LFC's second in as many minutes to give them the lead at the break! 🇪🇬#EmiratesFACup pic.twitter.com/qFIba8eZCu