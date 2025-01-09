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Испания
09 января 2025, 22:57 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
96
0

ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу

Мартин Вальент забивает в свои ворота

09 января 2025, 22:57 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
96
0
ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На второй компенсированной минуте ко второму тайму защитник номинальных гостей Мартин Вальент забил в свои ворота и снял вопросы по победителю. 2:0 в пользу сливочных.

❗️ ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу

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Реал Мадрид Мальорка видео голов и обзор Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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