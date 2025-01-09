Испания09 января 2025, 22:57 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
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ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу
Мартин Вальент забивает в свои ворота
09 января 2025, 22:57 | Обновлено 09 января 2025, 23:41
96
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В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
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На второй компенсированной минуте ко второму тайму защитник номинальных гостей Мартин Вальент забил в свои ворота и снял вопросы по победителю. 2:0 в пользу сливочных.
❗️ ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу
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