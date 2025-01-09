В четверг, 9 января, проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании между мадридским «Реалом» и «Мальоркой».

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На второй компенсированной минуте ко второму тайму защитник номинальных гостей Мартин Вальент забил в свои ворота и снял вопросы по победителю. 2:0 в пользу сливочных.

❗️ ВИДЕО. Вопросы сняты. Реал удвоил преимущество благодаря автоголу