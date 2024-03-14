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WTA
14 марта 2024, 22:59 | Обновлено 14 марта 2024, 23:02
2616
0

Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс

Ига Свентек прошла Каролин Возняцки в 1/4 финала соревнований WTA 1000 в США

14 марта 2024, 22:59 | Обновлено 14 марта 2024, 23:02
2616
0
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) узнала соперницу в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В полуфинале престижных соревнований украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша). Полька в своем четвертьфинальном поединке выбила Каролин Возняцки (Дания, WTA 204).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 1:0, RET., Возняцки

В первой партии Свентек проигрывала 1:4, но сумела переломить ход встречи и выиграть 6 геймов подряд, после чего Возняцки снялась с игры.

Ига и Марта играли между собой только 1 раз. Украинка проиграла очный поединок в 4-м раунде Ролан Гаррос 2021.

Марта в четвертьфинале обыграла Анастасию Потапову.

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Ига Свёнтек Каролин Возняцки WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк
Источник Sport.ua
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