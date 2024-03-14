Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Ига Свентек прошла Каролин Возняцки в 1/4 финала соревнований WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) узнала соперницу в 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
В полуфинале престижных соревнований украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша). Полька в своем четвертьфинальном поединке выбила Каролин Возняцки (Дания, WTA 204).
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Каролин Возняцки (Дания) – 6:4, 1:0, RET., Возняцки
В первой партии Свентек проигрывала 1:4, но сумела переломить ход встречи и выиграть 6 геймов подряд, после чего Возняцки снялась с игры.
Ига и Марта играли между собой только 1 раз. Украинка проиграла очный поединок в 4-м раунде Ролан Гаррос 2021.
Марта в четвертьфинале обыграла Анастасию Потапову.
Get well soon @CaroWozniacki ❤️🩹@iga_swiatek is into the semifinals after Wozniacki retires with an injury. #TennisParadise pic.twitter.com/XrCvJ2ASsS— wta (@WTA) March 14, 2024
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