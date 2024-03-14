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Лига чемпионов
14 марта 2024, 08:28 | Обновлено 14 марта 2024, 08:41
1550
0

ВИДЕО. Смешная реакция Симеоне на невероятный промах игрока Атлетико

Тренер снова порадовал своими эмоциями

14 марта 2024, 08:28 | Обновлено 14 марта 2024, 08:41
1550
0
ВИДЕО. Смешная реакция Симеоне на невероятный промах игрока Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В конце основного времени ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Интера игрок Атлетико Родриго Рикельме мог забивать гол из выгодного положения и выводить команду в следующий раунд.

Однако футболист после классной передачи Антуана Гризманна даже не попал в створ ворот, чем вызвал забавную реакцию наставника Диего Симеоне.

Благо для тренера, Атлетико все же прошел дальше в серии пенальти.

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Источник Sport.ua
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