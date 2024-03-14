Лига чемпионов14 марта 2024, 08:28 | Обновлено 14 марта 2024, 08:41
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ВИДЕО. Смешная реакция Симеоне на невероятный промах игрока Атлетико
Тренер снова порадовал своими эмоциями
14 марта 2024, 08:28 | Обновлено 14 марта 2024, 08:41
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В конце основного времени ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Интера игрок Атлетико Родриго Рикельме мог забивать гол из выгодного положения и выводить команду в следующий раунд.
Однако футболист после классной передачи Антуана Гризманна даже не попал в створ ворот, чем вызвал забавную реакцию наставника Диего Симеоне.
Благо для тренера, Атлетико все же прошел дальше в серии пенальти.
Would do anything for Simeone to manage Chels pic.twitter.com/v1lHurixCk— 🎈 (@CFC_Decatio) March 13, 2024
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