ВИДЕО. Смешная реакция Симеоне на невероятный промах игрока Атлетико

В конце основного времени ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Интера игрок Атлетико Родриго Рикельме мог забивать гол из выгодного положения и выводить команду в следующий раунд.

Однако футболист после классной передачи Антуана Гризманна даже не попал в створ ворот, чем вызвал забавную реакцию наставника Диего Симеоне.

Благо для тренера, Атлетико все же прошел дальше в серии пенальти.

Would do anything for Simeone to manage Chels pic.twitter.com/v1lHurixCk