Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Эшторила

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 25-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Эшторил».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 10 марта в 22:30 по киевскому времени.

«Бенфика» занимает второе место (58 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла). «Порту» идет 3-м, набрав 55 очков.

Стартовые составы команд на матч Бенфики и Эшторила

Este é o nosso 11 inicial, vamos 💪🏻⚽



—



This is our starting XI, let’s go 💪🏻⚽#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #aquinaoesmaisum #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/UrudvtPjql