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Чемпионат Португалии
Бенфика
10.03.2024 22:30 – FT 3 : 1
Эшторил
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Португалия
11 марта 2024, 01:53 | Обновлено 11 марта 2024, 01:57
199
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Бенфика – Эшторил – 3:1. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Португалии

11 марта 2024, 01:53 | Обновлено 11 марта 2024, 01:57
199
0
Бенфика – Эшторил – 3:1. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» победить в матче 25-го тура чемпионата Португалии.

Вечером 10 марта «Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Эшторил» со счетом 3:1.

Трубин за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме.

«Бенфика» занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 10 марта

Бенфика – Эшторил – 3:1

Голы: Кокджу, 15, Маркос Леонардо, 45+2, Гувея, 49 – Родриго Гомеш, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Говея (Бенфика).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Эшторил).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил видео голов и обзор Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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