Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» победить в матче 25-го тура чемпионата Португалии.

Вечером 10 марта «Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Эшторил» со счетом 3:1.

Трубин за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме.

«Бенфика» занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 10 марта

Бенфика – Эшторил – 3:1

Голы: Кокджу, 15, Маркос Леонардо, 45+2, Гувея, 49 – Родриго Гомеш, 22

Видео голов и обзор матча