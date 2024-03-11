Бенфика – Эшторил – 3:1. Как пропустил Трубин? Видео голов и обзор
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Украинский вратарь Анатолий Трубин помог «Бенфике» победить в матче 25-го тура чемпионата Португалии.
Вечером 10 марта «Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Эшторил» со счетом 3:1.
Трубин за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме.
«Бенфика» занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе).
Чемпионат Португалии. 25-й тур, 10 марта
Бенфика – Эшторил – 3:1
Голы: Кокджу, 15, Маркос Леонардо, 45+2, Гувея, 49 – Родриго Гомеш, 22
Видео голов и обзор матча
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