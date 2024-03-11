Трубин пропустил один мяч. Бенфика обыграла Эшторил и преследует Спортинг

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» победить в матче 25-го тура чемпионата Португалии.

Вечером 10 марта «Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Эшторил» со счетом 3:1.

Трубин за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме.

«Спортинг» на выезде обыграл «Ароку» (3:0), у хозяев поля украинский защитник Богдан Милованов весь матч оставался в резерве.

«Бенфика» занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе). «Порту» идет 3-м, набрав 55 очков.

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 10 марта

Бенфика – Эшторил – 3:1

Голы: Кокджу, 15, Маркос Леонардо, 45+2, Гувея, 49 – Родриго Гомеш, 22

Арока – Спортинг – 0:3

Голы: Дьекереш, 19, Катамо, 90+1, Хьюлманд, 90+6

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