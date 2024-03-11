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Чемпионат Португалии
Арока
10.03.2024 20:00 – FT 0 : 3
Спортинг Лиссабон
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Португалия
11 марта 2024, 00:37 | Обновлено 11 марта 2024, 00:53
146
0

Трубин пропустил один мяч. Бенфика обыграла Эшторил и преследует Спортинг

Украинец за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме

11 марта 2024, 00:37 | Обновлено 11 марта 2024, 00:53
146
0
Трубин пропустил один мяч. Бенфика обыграла Эшторил и преследует Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» победить в матче 25-го тура чемпионата Португалии.

Вечером 10 марта «Орлы» выиграли домашний поединок у команды «Эшторил» со счетом 3:1.

Трубин за игру сделал 3 сэйва и пропустил только один гол в первом тайме.

«Спортинг» на выезде обыграл «Ароку» (3:0), у хозяев поля украинский защитник Богдан Милованов весь матч оставался в резерве.

«Бенфика» занимает второе место (61 очков), преследуя «Спортинг» (62 балла и игра в запасе). «Порту» идет 3-м, набрав 55 очков.

Чемпионат Португалии. 25-й тур, 10 марта

Бенфика – Эшторил – 3:1

Голы: Кокджу, 15, Маркос Леонардо, 45+2, Гувея, 49 – Родриго Гомеш, 22

Арока – Спортинг – 0:3

Голы: Дьекереш, 19, Катамо, 90+1, Хьюлманд, 90+6

Турнирная таблица

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил Анатолий Трубин Спортинг Лиссабон Арока Богдан Милованов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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