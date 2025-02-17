«Ему пришлось это сделать». В Португалии оценили игру Трубина

15 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Санта Клара» и «Бенфика». Гости сумели одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин сохранил свои ворота сухими, совершив три сейва. Португальская пресса позитивно оценила выступления украинского вратаря:

«Трубину пришлось вступить в игру уже на 5-й минуте, когда он помешал Винисиусу Лопешу отправить мяч в ворота. На 16-й украинец вновь сыграл решающую роль, когда отразил удар Рикардиньо в штрафной «Бенфики».

Во втором тайме роботы меньше не стало и Анатолий третий раз спас свою команду. В концовке матча игроки «Санта Клары» почти не атаковали, больше думали о защите собственных ворот, но Трубину снова пришлось это сделать – он вытянул левую ногу и сумел перехватить опасную атаку от Силвы», – подытожили журналисты.

«Бенфика» набрала 50 баллов и продолжает преследовать «Спортинг», который возглавляет турнирную таблицу. Команды разделяют всего два очка.