Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ему пришлось это сделать». В Португалии оценили игру Трубина
Португалия
17 февраля 2025, 10:03 |
767
0

«Ему пришлось это сделать». В Португалии оценили игру Трубина

«Бенфика» сумела победить «Санта Клару» со счетом 1:0

17 февраля 2025, 10:03 |
767
0
«Ему пришлось это сделать». В Португалии оценили игру Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

15 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Санта Клара» и «Бенфика». Гости сумели одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин сохранил свои ворота сухими, совершив три сейва. Португальская пресса позитивно оценила выступления украинского вратаря:

«Трубину пришлось вступить в игру уже на 5-й минуте, когда он помешал Винисиусу Лопешу отправить мяч в ворота. На 16-й украинец вновь сыграл решающую роль, когда отразил удар Рикардиньо в штрафной «Бенфики».

Во втором тайме роботы меньше не стало и Анатолий третий раз спас свою команду. В концовке матча игроки «Санта Клары» почти не атаковали, больше думали о защите собственных ворот, но Трубину снова пришлось это сделать – он вытянул левую ногу и сумел перехватить опасную атаку от Силвы», – подытожили журналисты.

«Бенфика» набрала 50 баллов и продолжает преследовать «Спортинг», который возглавляет турнирную таблицу. Команды разделяют всего два очка.

По теме:
Перес следит за 17-летней звездой. Его называют «новым Роналду»
Всё решено. Реал летом подпишет звездного нападающего за 100 миллионов евро
Умер экс-президент Порту, который руководил командой 42 года
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Санта Клара Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты Тоттенхэма устроили акции протеста против президента клуба
Футбол | 17 февраля 2025, 02:20 2
ФОТО. Фанаты Тоттенхэма устроили акции протеста против президента клуба
ФОТО. Фанаты Тоттенхэма устроили акции протеста против президента клуба

Фанаты ждут перемен

Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16 февраля 2025, 21:23 5
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой

Украинский страйкер впервые провел весь матч на скамье запасных за «Рому»

Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий
Футбол | 17.02.2025, 08:37
Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий
Украинского футболиста обвинили в договорняке. Есть его комментарий
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
Футбол | 16.02.2025, 18:35
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Баскетбол | 16.02.2025, 11:38
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 7
Бокс
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем