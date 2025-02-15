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Чемпионат Португалии
Санта Клара
15.02.2025 20:00 – FT 0 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
15 февраля 2025, 22:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:15
856
0

Как сыграл Трубин? Бенфика взяла 3 очка в чемпионате и борется за лидерство

Орлы на выезде минимально одолели команду Санта-Клара со счетом 1:0 в 22-м туре

15 февраля 2025, 22:06 | Обновлено 15 февраля 2025, 22:15
856
0
Как сыграл Трубин? Бенфика взяла 3 очка в чемпионате и борется за лидерство
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

15 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии между командами Санта-Клара и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Сан-Мигель в городе Понта Дельгада. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 55-й минуте забил Брума. Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.

По данным статистических ресурсов, Анатолий сделал 3 сейва и предотвратил 0.99 xG.

Сейчас Бенфика с 50 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У лидера Спортинга 51 пункт и одна игра в запасе. С 43 баллами на 3-й позиции располагается Порту.

Чемпионат Португалии 2024/25. 22-й тур, 15 февраля

Санта-Клара – Бенфика – 0:1

Гол: Брума, 55

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Анатолий Трубин Бенфика Санта-Клара чемпионат Португалии по футболу Арминду Брума
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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