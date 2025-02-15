Как сыграл Трубин? Бенфика взяла 3 очка в чемпионате и борется за лидерство
Орлы на выезде минимально одолели команду Санта-Клара со счетом 1:0 в 22-м туре
15 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии между командами Санта-Клара и Бенфика.
Поединок прошел на стадионе Сан-Мигель в городе Понта Дельгада. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 55-й минуте забил Брума. Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин отыграл все 90 минут, сохранив ворота сухими.
По данным статистических ресурсов, Анатолий сделал 3 сейва и предотвратил 0.99 xG.
Сейчас Бенфика с 50 очками занимает второе место в таблице национального первенства. У лидера Спортинга 51 пункт и одна игра в запасе. С 43 баллами на 3-й позиции располагается Порту.
Чемпионат Португалии 2024/25. 22-й тур, 15 февраля
Санта-Клара – Бенфика – 0:1
Гол: Брума, 55
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