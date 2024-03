ВИДЕО. Дал дуплетом. Мбаппе получил двойное признание в ЛЧ

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Как известно, в ответном матче 1/8 финала турнира против «Реала Сосьедад» (2:1) уроженец Парижа отметился дублем.

Кроме этого, Килиан Мбаппе стал автором лучшего гола недели в чемпионском евротурнире.

Mbappé's masterclass earns him Player of the Week ⭐@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/ny2CLItA0R