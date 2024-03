ВИДЕО. Тухель травмировал ногу, произнося мотивационную речь перед игроками

Победа «Баварии» над «Лацио» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стоила небольшого повреждения главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю.

Как стало известно, специалист травмировался, выступая перед игроками с напутствующими словами перед игрой.

«Во время мотивационной речи я ударил ногой коробку в раздевалке и повредил палец на ноге. Если честно, то не думаю, что смогу снять обувь еще час. Команда была очень удивлена тем, почему я сидел почти 90 минут возле технической зоны», – признался Тухель.

Thomas Tuchel limping on the way out of the stadium [🎥 @StefanKumberger]

pic.twitter.com/Vpf9dawcVI