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  4. Мареска в ярости. Челси уступил сопернику, где играли 16-летние футболисты
Англия
29 марта 2025, 09:51 | Обновлено 29 марта 2025, 10:03
715
1

Мареска в ярости. Челси уступил сопернику, где играли 16-летние футболисты

«Синие» были разгромлены собственной молодежкой в товарищеском матче

29 марта 2025, 09:51 | Обновлено 29 марта 2025, 10:03
715
1
Мареска в ярости. Челси уступил сопернику, где играли 16-летние футболисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

3 апреля состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Тоттенхэм».

Накануне этого противостояния главный тренер «синих» Энцо Мареска принял решение провести товарищеский матч между основным составом и собственной командой из U-21, за которую играли некоторые 16-летние футболисты.

Взрослая команда «Челси» потерпела разгромное поражение от молодых игроков со счетом 0:3. Сообщается, что Мареска был настолько разгневан ужасным выступлением подопечных, что отменил выходной и назначил дополнительные занятия для футболистов.

Лондонский клуб набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Поединок «Челси» – «Тоттенхэм» пройдет на стадионе «Stamford Bridge» в Лондоне, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: The Athletic
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