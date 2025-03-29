Мареска в ярости. Челси уступил сопернику, где играли 16-летние футболисты

3 апреля состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Челси» и «Тоттенхэм».

Накануне этого противостояния главный тренер «синих» Энцо Мареска принял решение провести товарищеский матч между основным составом и собственной командой из U-21, за которую играли некоторые 16-летние футболисты.

Взрослая команда «Челси» потерпела разгромное поражение от молодых игроков со счетом 0:3. Сообщается, что Мареска был настолько разгневан ужасным выступлением подопечных, что отменил выходной и назначил дополнительные занятия для футболистов.

Лондонский клуб набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Поединок «Челси» – «Тоттенхэм» пройдет на стадионе «Stamford Bridge» в Лондоне, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.