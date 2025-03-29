Европейский суд оправдал бывшего президента УАФ Павелко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был незаконно взят под стражу.

Суд в Страсбурге постановил, что действия украинской власти во время задержания функционера нарушили пятую статью, согласно которой любой имеет право на неотложное судебное разбирательство законности содержания под стражей и на немедленное освобождение в случае признания задержания незаконным.

ЕСПЧ констатировал, что таких прав у Павелко во время задержания не было. Суд также принял решение взыскать с ответственных органов государственной власти денежную компенсацию в пользу экс-президента УАФ.

В феврале 2023 года Печерский районный суд Киева отстранил от должности Андрея Павелко в связи с обвинениями в коррупции и хищении средств. На данный момент должность президента УАФ занимает Андрей Шевченко.