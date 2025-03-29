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29 марта 2025, 07:51 |
865
3

Европейский суд оправдал бывшего президента УАФ Павелко

Украинский функционер оправдан в ЕСПЧ по делу о незаконном взятии под стражу

29 марта 2025, 07:51 |
865
3
Европейский суд оправдал бывшего президента УАФ Павелко
УАФ. Андрей Павелко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был незаконно взят под стражу.

Суд в Страсбурге постановил, что действия украинской власти во время задержания функционера нарушили пятую статью, согласно которой любой имеет право на неотложное судебное разбирательство законности содержания под стражей и на немедленное освобождение в случае признания задержания незаконным.

ЕСПЧ констатировал, что таких прав у Павелко во время задержания не было. Суд также принял решение взыскать с ответственных органов государственной власти денежную компенсацию в пользу экс-президента УАФ.

В феврале 2023 года Печерский районный суд Киева отстранил от должности Андрея Павелко в связи с обвинениями в коррупции и хищении средств. На данный момент должность президента УАФ занимает Андрей Шевченко.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Николай Титюк Источник
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Комментарии 3
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Олександр
Ніхто і не збирався боротися з корупцієюю в уаф.Просто закрили павелко щоб дати можливість і час офісу зеленського поміняти на свою людину .на наступний день після виборів павелка під сраку вигнали з СІЗО.В країні де кожного дня крадуть мілліарди і жоден не сидить навіть смішно було б щоб посадили павелка 
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+3
Олександр
Президент уаф Шевченко по півроку не буває в Україні і отримує зарплатню більше 3 міліони в місяць .якщо павелко корупція то шева це гігакорупція
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+1
VovanSidorovi4
Компенсировать будет держава или конкретный человек?
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0
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