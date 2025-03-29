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  4. «Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
Германия
29 марта 2025, 09:11 |
114
2

«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала

Известный украинский тренер предлагает решить конфликт мирно

29 марта 2025, 09:11 |
114
2
«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал отказ играть за сборную со стороны форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:

«Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню нужно отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей и все обсудят.

С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов, в свою очередь, должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу.

Артем, прежде всего, нужно быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился! Необходимо защищать честь украинского футбола. Я горжусь, что он из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся, как футболист, для этого нужно много работать. Я желаю ему только лучшего и не сбавлять обороты. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба», – рассказал Кварцяный.

В текущем сезоне Степанов провел семь матчей за «Байер» в Молодежной лиге Германии, где забил шесть голов. Украинец делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Артем Степанов сборная Украины по футболу U-20 Виталий Кварцяный
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Олександр
Він пропонує людину вмовляти полюбити країну за яку він не хоче виступати ? І ще принизливо летіти тренерам до цього хлопця ? Якесь безглуздя 
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+1
NM16071
Взагалі то футболіст має прагнути попасти у збірнуЮ а не тренери за ним бігати. Нафіг його клячею більше. клячею менше - без різниці. теж мені зірка світового рівня....
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