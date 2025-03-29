«Нужно уважать свою страну». Кварцяный обратился к Степанову после скандала

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал отказ играть за сборную со стороны форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:

«Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню нужно отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей и все обсудят.

С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов, в свою очередь, должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу.

Артем, прежде всего, нужно быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился! Необходимо защищать честь украинского футбола. Я горжусь, что он из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся, как футболист, для этого нужно много работать. Я желаю ему только лучшего и не сбавлять обороты. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба», – рассказал Кварцяный.

В текущем сезоне Степанов провел семь матчей за «Байер» в Молодежной лиге Германии, где забил шесть голов. Украинец делит первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата.