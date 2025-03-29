Кварцяный назвал укаринского футболиста, который станет мировой звездой

Бывший тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный оценил игру и перспективы форварда леверкузенского «Байера» Артема Степанова:

– Как охарактеризуете Степанова?

– Антропометрия у него отличная, он высокий и быстрый. При этом очень хорошо владеет мячом и классно открывается как для своего роста. Могу сказать, что Артем будет динамичнее отца. У него рост 193, а у отца – 190, но Артем быстрее. Также он не склонен к травматизму, не рыхлый, а атлет, что тоже очень важно.

Такого игрока никак не можно отпускать. У него интересная манера игры, движения, нацеленность на ворота, работа с мячом. Если он улучшит свой дриблинг, то это будет машина. По тому, что я видел, Артем должен стать офигенным футболистом и в перспективе стоить больших денег.

– Из Артема может вырасти звезда мирового футбола?

– Полностью, – считает Кварцяный.

17-летний футболист выступает в составе «Байера» с 2022 года, преимущественно играя за молодежную команду. В текущем сезоне провел семь матчей в составе U-19, где забил шесть голов.