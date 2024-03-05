Дубль Кейна. Бавария уверенно разгромила Лацио и прошла в 1/4 ЛЧ
Мюнхенская команда еще будет иметь возможность спасти для себя сезон
Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мюнихенская «Бавария» принимала «Лацио». Первая игра между командами закончилась победой римлян со счетом 1:0.
Как оказалось, тогда «Бавария» просто экономила силы. В домашней игре подопечные Тухеля не дали шанса соперникам, зажав их возле их штрафной. В первом тайме голы забивали замкнувший навес Кейн и Мюллер, добивший мяч в сетку пустых ворот.
Ситуация не изменилась и во втором тайме. Только в нем был забит один мяч – дубль оформил Гарри Кейн, сыграв на добивании.
3:0 – «Бавария», несмотря на внутренние неурядицы, в Лиге чемпионов уверенно вышла в 1/4 финала, соперник там пока неизвестен.
Лига чемпионов 2023/2024. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 0:1)
«Бавария» – «Лацио» – 3:0
Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2
Предупреждения: Романьоли, 81, Катальди, 89 , Пеллегрини, 90+2
«Бавария»: Нойер - Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро (Дэвис, 79) - Павлович, Горецка - Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 79), Мусиала (Гнабри, 90) - Кейн
«Лацио»: Проведель - Марушич, Марио Гила, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 61), Луис Альберто (Камада, 78) - Дзаканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61), Фелипе Андерсон (Педро, 75)
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)
События матча
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