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Лига Чемпионов
Проходит дальше Бавария
05.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Лацио
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Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:54 | Обновлено 06 марта 2024, 00:44
506
2

Дубль Кейна. Бавария уверенно разгромила Лацио и прошла в 1/4 ЛЧ

Мюнхенская команда еще будет иметь возможность спасти для себя сезон

05 марта 2024, 23:54 | Обновлено 06 марта 2024, 00:44
506
2
Дубль Кейна. Бавария уверенно разгромила Лацио и прошла в 1/4 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мюнихенская «Бавария» принимала «Лацио». Первая игра между командами закончилась победой римлян со счетом 1:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Как оказалось, тогда «Бавария» просто экономила силы. В домашней игре подопечные Тухеля не дали шанса соперникам, зажав их возле их штрафной. В первом тайме голы забивали замкнувший навес Кейн и Мюллер, добивший мяч в сетку пустых ворот.

Ситуация не изменилась и во втором тайме. Только в нем был забит один мяч – дубль оформил Гарри Кейн, сыграв на добивании.

Getty Images/Global Images Ukraine

3:0 – «Бавария», несмотря на внутренние неурядицы, в Лиге чемпионов уверенно вышла в 1/4 финала, соперник там пока неизвестен.

Лига чемпионов 2023/2024. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 0:1)

«Бавария» – «Лацио» – 3:0

Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2

Предупреждения: Романьоли, 81, Катальди, 89 , Пеллегрини, 90+2

«Бавария»: Нойер - Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро (Дэвис, 79) - Павлович, Горецка - Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 79), Мусиала (Гнабри, 90) - Кейн

«Лацио»: Проведель - Марушич, Марио Гила, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 61), Луис Альберто (Камада, 78) - Дзаканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61), Фелипе Андерсон (Педро, 75)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ - ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Кейн як і більшості матчів знову добув свої голи сам,одна передача на нього в 1му таймі,і подобіє передачі в 2му від Мусоли,і це гра на гравця який їх виручає.Сане розплів корзину на голові,але лишився таким же самолюбом,валить(1й тайм)хоч бачить що удар заблокують,хоч і обіграли але якось без азарту, огонька,дивна команда,сказав би холодна навіть,другі роблять малі кучі після успіху,тут половина гравців вітає,друга ривнує чи шо.
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