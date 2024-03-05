Дубль Кейна. Бавария уверенно разгромила Лацио и прошла в 1/4 ЛЧ

Состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мюнихенская «Бавария» принимала «Лацио». Первая игра между командами закончилась победой римлян со счетом 1:0.

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Как оказалось, тогда «Бавария» просто экономила силы. В домашней игре подопечные Тухеля не дали шанса соперникам, зажав их возле их штрафной. В первом тайме голы забивали замкнувший навес Кейн и Мюллер, добивший мяч в сетку пустых ворот.

Ситуация не изменилась и во втором тайме. Только в нем был забит один мяч – дубль оформил Гарри Кейн, сыграв на добивании.

Getty Images/Global Images Ukraine

3:0 – «Бавария», несмотря на внутренние неурядицы, в Лиге чемпионов уверенно вышла в 1/4 финала, соперник там пока неизвестен.

Лига чемпионов 2023/2024. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 0:1)

«Бавария» – «Лацио» – 3:0

Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2

Предупреждения: Романьоли, 81, Катальди, 89 , Пеллегрини, 90+2

«Бавария»: Нойер - Киммих, де Лигт, Дайер, Геррейро (Дэвис, 79) - Павлович, Горецка - Сане (Лаймер, 89), Мюллер (Тель, 79), Мусиала (Гнабри, 90) - Кейн

«Лацио»: Проведель - Марушич, Марио Гила, Романьоли, Пеллегрини - Гендузи, Весино (Катальди, 61), Луис Альберто (Камада, 78) - Дзаканьи (Исаксен, 61), Иммобиле (Кастельянос, 61), Фелипе Андерсон (Педро, 75)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ - ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА