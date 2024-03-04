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Бавария
05.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Лацио
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Лига чемпионов
04 марта 2024, 23:23 | Обновлено 05 марта 2024, 00:04
275
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Бавария – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2024, 23:23 | Обновлено 05 марта 2024, 00:04
275
0
Бавария – Лацио. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта на «Альянц-Арене» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» сыграет против «Лацио». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда проводит, пожалуй, ключевой поединок в концовке этого сезона. Ведь, по большому счету, бороться больше не за что в других турнирах, и не зря уже в феврале объявили, что Тухель не доработает до конца контракта, что был рассчитан до лета 2025-го - уйдет годом ранее. Рекордмастеры начали футбольный год с 0:3 против РБ Лейпциг в Суперкубке страны, потом был позор со скромнейшим Саарбрюкеном в кубке. А любые надежды сохранить серебряную салатницу были разбиты в Леверкузене, после крупного поражения от нынешнего лидера, Байера. Провальным был и вояж в Рим. Там Звезда Юга так ничего и не создала толком - достаточно сказать, что ни Кейн, ни его нынешние партнеры не нанесли прицельного удара по чужим воротам. А уж у своих привезли пенальти и, как итог, проиграли 0:1.

Лацио

Клуб в прошлом сезоне забрался на 2-е место в итоговой турнирной таблице Серии А - круче удавалось разве что в 2000-м году, когда удавалось во второй и пока что крайний раз оформить скудетто. Правда, в новом розыгрыше сразу было достаточно много поражений, чтобы стало понятно, что на такой высокой позиции не получится удержаться. Впрочем, в других турнирах небесно-голубые смогли добиться неплохих результатов. Они уже пробились в полуфинал кубка Италии. И, главное, получилось неплохо проявить себя в Лиге чемпионов. Там итальянцы со второго места вышли из своей группы, после чего Маурицио Сарри явно переиграл своего оппонента, и в феврале его подопечные победили 1:0 немцев. Впрочем, на выезде, конечно же, римскому коллективу будет точно непросто.

Статистика личных встреч

В 2021-м году стороны уже пересекались в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда немцы смогли выиграть оба поединка, 4:1 и 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом рекордмастеров. Но тут итальянцев недооценивают - ставим на них при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,92).

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Бавария Лацио Бавария - Лацио Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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