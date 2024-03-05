Во вторник, 5 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Бавария» и «Лацио». Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на поле стадиона «Альянц-Арена», начало – в 22:00.

«Бавария» проваливает сезон, без шансов отставая от «Байера» в национальном чемпионате, вылетев из национального кубка и проиграв матч за Суперкубок. Таким образом, Лига чемпионов остается единственным турниром, в котором мюнхенцы еще могут выиграть трофей, но в этом сезоне в это не очень верится. «Лацио» в чемпионате тоже не хватает звезд с неба, проиграв три матча из последних пяти, но в ЛЧ сумел обыграть «Баварию» в первой игре благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти. Однако, конечно, на выезде с даже кризисной «Баварией» будет очень тяжело.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бавария» – «Лацио» в украинской версии сайта.