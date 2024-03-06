В среду, 5 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Лацио».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Хозяева победили со счетом 3:0.

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Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол забил Томас Мюллер.

По итогам двух матчей немецкий клуб победил 3:1.

ЛЧ. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Лацио – 3:0 (первый матч 0:1)

Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2.

Видеообзор матча

ГОЛ! Кейн, 39 мин.

ГОЛ! Мюллер, 45+2 мин.

ГОЛ! Кейн, 66 мин.