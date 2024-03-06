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05.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 0
Лацио
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Лига чемпионов
06 марта 2024, 00:23 | Обновлено 06 марта 2024, 00:34
826
0

Бавария – Лацио – 3:0. Мюнхенцы – в четвертьфинале ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала ЛЧ

06 марта 2024, 00:23 | Обновлено 06 марта 2024, 00:34
826
0
Бавария – Лацио – 3:0. Мюнхенцы – в четвертьфинале ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В среду, 5 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Лацио».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Хозяева победили со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол забил Томас Мюллер.

По итогам двух матчей немецкий клуб победил 3:1.

ЛЧ. 1/8 финала, 5 марта.

Бавария – Лацио – 3:0 (первый матч 0:1)

Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2.

Видеообзор матча

ГОЛ! Кейн, 39 мин.

ГОЛ! Мюллер, 45+2 мин.

ГОЛ! Кейн, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
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Бавария Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио видео голов и обзор Гарри Кейн Томас Мюллер
Источник Sport.ua
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