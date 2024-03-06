Бавария – Лацио – 3:0. Мюнхенцы – в четвертьфинале ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала ЛЧ
В среду, 5 марта, состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Бавария» и «Лацио».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Хозяева победили со счетом 3:0.
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Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол забил Томас Мюллер.
По итогам двух матчей немецкий клуб победил 3:1.
ЛЧ. 1/8 финала, 5 марта.
Бавария – Лацио – 3:0 (первый матч 0:1)
Голы: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2.
Видеообзор матча
ГОЛ! Кейн, 39 мин.
ГОЛ! Мюллер, 45+2 мин.
ГОЛ! Кейн, 66 мин.
События матча
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