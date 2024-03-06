ТУХЕЛЬ: «Солидный и дисциплинированный футбол. Мы не теряли голову»

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Главный тренер Баварии Томас Тухель:

«Это был очень солидный и дисциплинированный футбол. Мы не теряли голову. Сыграли немного проще и действовали в более эффективном ритме. Первый гол улучшил ситуацию, а второй был очень своевременным. Это добавило нам уверенности, мы заслужили эту победу».

Защитник Баварии Эрик Дайер:

«Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, от этой игры зависело многое, и я думаю, что мы хорошо справились. В сезоне предстоит пройти долгий путь, а в Лиге чемпионов возможно все. Мы с нетерпением ждем следующего раунда, такова была цель на сегодня.

Я хорошо осваиваюсь: клуб, город, болельщики - все приняли меня так, что мне было легко адаптироваться. И я просто наслаждаюсь своим футболом, действительно наслаждаюсь игрой за этот клуб; все очень классно. Я просто стараюсь изо всех сил помочь команде».

Защитник Баварии Йозуа Киммих:

«Я определенно остался доволен тем, как мы играли. Конечно, уверенность приходит через хорошие игры. Сегодня мы были сосредоточены на протяжении 90 минут».

Бавария остается рекордсменом по количеству участий в четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА. Мюнхенцы уже 22-й раз в своей истории вошли в восьмерку сильнейших.