Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Чиро реализовал пенальти на 69-й минуте
В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».
Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
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В первом тайме команды голов не забивали.
Куда интереснее было во второй половине игры – сначала защитник немецкого клуба Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Форвард римлян Чиро Иммобиле был точным с пенальти и принес своей команде неожиданную победу.
Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 5 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля
Лацио – Бавария – 1:0
Гол: Иммобиле, 69 (пен)
Удаление: Упамекано, 67
Видео гола Иммобиле, 69 мин.
Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60), Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74).
Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала, Кейн.
Wir verlieren das Achtelfinal-Hinspiel in Rom.— FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2024
⚫🟣 #LAZFCB | 1-0 pic.twitter.com/azDMwdBJFB
Фотогалерея матчу
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