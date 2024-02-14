Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу

В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

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В первом тайме команды голов не забивали.

Куда интереснее было во второй половине игры – сначала защитник немецкого клуба Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Форвард римлян Чиро Иммобиле был точным с пенальти и принес своей команде неожиданную победу.

Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 5 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля

Лацио – Бавария – 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пен)

Удаление: Упамекано, 67

Видео гола Иммобиле, 69 мин.

Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60), Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74).



Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала, Кейн.

Фотогалерея матчу