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  4. Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:32
582
8

Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу

Чиро реализовал пенальти на 69-й минуте

14 февраля 2024, 23:53 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:32
582
8
Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды голов не забивали.

Куда интереснее было во второй половине игры – сначала защитник немецкого клуба Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Форвард римлян Чиро Иммобиле был точным с пенальти и принес своей команде неожиданную победу.

Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 5 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля

Лацио – Бавария – 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пен)

Удаление: Упамекано, 67

Видео гола Иммобиле, 69 мин.

Лацио: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60), Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74).

Бавария: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала, Кейн.

Фотогалерея матчу

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Дайо Упамекано Бавария Чиро Иммобиле видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио Лацио - Бавария
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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bzzzzzz
бавария такое дно, просто нет слов
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Volodymyr Shevchenko
Хватит уже Баварию Баварией называть? С каких херов Баерн это Бавария, потому что в ссср так сказали?
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0
Octopus
Италия пока что идет таким же темпом набора очков в копилку как и в прошлом весьма успешном году. Осталось 3 очка до второго места в рейтинге. Если учесть, что у Испании в мае отвалится 18 очков, а у Италии только 14, то встречайте Серию А топ-2 чемпионатов.
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0
pol-55
Чому Тухель поставив того негра,коли в нього є досвідчений Даєр.
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0
Saar
Чому шокував!? Лаціо вдома , + це команда дуже сильна, як і всі італійські команди.
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0
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Viktor Shuper
Тухель аутист. з таким складом грати в таке лайно. аж Кейн здувся, хоча починав у Баварії просто топово
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-1
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