В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

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В первом тайме команды голов не забивали. На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед. Гол итальянца стал единственным и победным в матче.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля

Лацио – Бавария – 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! Иммобиле, 69 мин (пен)