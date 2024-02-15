Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
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В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».
Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
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В первом тайме команды голов не забивали. На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед. Гол итальянца стал единственным и победным в матче.
Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля
Лацио – Бавария – 1:0
Гол: Иммобиле, 69 (пен)
Видеообзор матча
ГОЛ! Иммобиле, 69 мин (пен)
События матча
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