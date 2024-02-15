Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Лацио
14.02.2024 22:00 – FT 1 : 0
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:58
1431
1

Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча главного еврокубка

15 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:58
1431
1
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Бавария

В среду, 14 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Лацио» и «Бавария».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды голов не забивали. На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед. Гол итальянца стал единственным и победным в матче.

Лига чемпионов. 1/8 финала, 14 февраля

Лацио – Бавария – 1:0

Гол: Иммобиле, 69 (пен)

Видеообзор матча

ГОЛ! Иммобиле, 69 мин (пен)

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
67’
Дайот Упамекано (Бавария) получает красную карточку.
По теме:
Заря – Динамо Батуми – 2:2. Как Викентий Волошин спас на 90+2. Видео голов
Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
Бавария Лига чемпионов Лацио Лацио - Бавария видео голов и обзор Чиро Иммобиле пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
Футбол | 14 февраля 2024, 23:36 2
ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед

Римский клуб повел в счете в матче с немецким грандом

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Футбол | 14 февраля 2024, 22:46 13
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Футбол | 14.02.2024, 09:34
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 14.02.2024, 01:37
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Футбол | 14.02.2024, 20:16
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Лунин поссорился со звездой Реала после матча ЛЧ. Стали известны причины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Volodymyr Shevchenko
Було б що оновлювати, а то з такою грою і в другому таймі можна не чекати на хочаб щось. Баєрн в прострации до сіх пір після баера, де Кейн?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
13.02.2024, 07:51 7
Футбол
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
14.02.2024, 00:41 2
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 2
Футбол
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
13.02.2024, 23:20 2
Биатлон
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем