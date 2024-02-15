ТУХЕЛЬ: «Я не уверен, что Лацио выиграл. Во второй тайме мы потеряли лицо»

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Лацио» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

После завершения матча главный тренер немецкого коллектива Томас Тухель прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы расстроены и злы из-за поражения. Я думаю, что мы проиграли игру; Я не уверен, что «Лацио» выиграл. Я не знаю, почему мы потеряли уверенность во втором тайме, но мы это сделали, а затем отстали. Я не могу это объяснить, потому что мы сказали команде сохранять интенсивность и идти вперед еще смелее, но в начале тайма мы, казалось, потеряли лицо.

Есть вещи, на которые мы можем опираться. В первом тайме мы создали несколько хороших моментов, несколько больших моментов и один огромный с Джамалом [Мусиалой], но в итоге у нас не было ни одного удара в створ, так что ясно, что невозможно выиграть такую игру. Но нас ждет ответный матч, и, очевидно, в сочетании с последним результатом перспективы выглядят не очень хорошо, но мы продолжим усердно работать», – сказал Тухель.

Томас Мюллер:

«С моей точки зрения, мы отреагировали в первом тайме. Мы определенно должны были выйти вперед в первом тайме. Если мы говорим о реакции, не всегда можно обсуждать результат – который, конечно же, является хорошим конечным продуктом реакции – но в первую очередь мы говорим о нашем подходе.

Что касается пропущенных моментов, то мы почти ничего не пропускали, но и возможности реализовать свои тоже упускали. У нас было три явных голевых момента в первом тайме, и чтобы иметь столько моментов в одной половине выездного матча Лиги чемпионов в Риме, нужно их реализовать.

На второй тайм повлияла наша неуверенность, но нельзя сказать, что мы не произвели никакой реакции. Сегодня вечером мы проиграли со счетом 0:1, но, судя по тому, как прошла игра, поражение со счетом 0:1 для меня нормально: нас ждет ответный матч».

Гарри Кейн:

«Это была тяжелая неделя. Мы начали хорошо и имели несколько явных моментов – один у меня, один у Мусиалы, один у Киммиха с линии штрафной. В этих играх случаются важные моменты, которые мы не смогли использовать.

Второй тайм разочаровал. Мы вышли с меньшим количеством энергии и меньшей уверенностью. Было отдано слишком много мячей, и, в конце концов, когда количество игроков снижается до десяти, это всегда сложно. Мы все еще в этой связи, и они придут на наш стадион через несколько недель. Мы должны смотреть вперед и попытаться изменить ситуацию».

Видеообзор матча Лацио – Бавария – 1:0