САРРИ: Победа усердия, мгновений страдания. Есть удовлетворение и сожаление

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Лацио» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

После завершения встречи главный тренер «орлов» Маурицио Сарри прокомментировал успех своей команды:

«Это победа усердия, мгновений страдания. Есть удовлетворение, потому что мы обыграли одну из сильнейших команд Европы, но и сожаление, потому что счет мог быть больше. Мне понравилась компактность и дух команды; мы двигались вместе, как однин мозг и это важно. Мы знали, что будут трудные моменты, но также и возможности, и воспользовались ими».

Автор единственного гола и форвард «Лацио» Чиро Иммобиле:

«Мы работали и готовились к тому, чтобы эта игра сказала свое слово. Я был убежден, что команда отдаст все силы. Я сказал, что нужно подарить нашим фанатам незабываемый вечер, и нам это удалось. До и после гола у нас были и другие шансы. Возможно, нам нужно было лучше использовать их преимущества, но в целом все в порядке».

Игрок матча Маттео Гендузи:

«Мы сыграли в ту игру, в которую должны были играть, с отличным качеством и энергией. Мы достигли цели, которую перед собой ставили, но теперь нам нужно обеспечить себе квалификацию. Награду [Игрок матча] надо разделить со всей командой, потому что мы сыграли очень хорошо».

Видеообзор матча Лацио – Бавария – 1:0