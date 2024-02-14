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Лацио
14.02.2024 22:00 - : -
Бавария
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Лига чемпионов
14 февраля 2024, 13:14 |
191
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Лацио – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

14 февраля 2024, 13:14 |
191
0
Лацио – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

14 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Лацио» сыграет против «Баварии». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда заняла второе место в прошлой Серии А. В итоге Маурицио Сарри не просто превзошел своего предшественника, столь популярного у болельщиков этой части столицы - считанные разы за всю историю, беря скудетто, орлы выступали лучше. Но уже понятно, что повторить это не получится. Старт был и вовсе провален, впрочем, постепенно получилось подняться в верхнюю часть таблицы, и как минимум в еврозоне есть шансы финишировать. Кроме того, небесно-голубые пробились в полуфинал кубка Италии, еще и с победой над Ромой в капитолийском дерби в предыдущем раунде. Ну и в Лиге чемпионов итальянцы не ударили в грязь лицом. Хотя им там было откровенно непросто, особенно поначалу, но 3 победы и 10 очков обеспечили право сыграть в плей-офф главного континентального турнира.

Бавария

Клуб ведет неожиданно упорную борьбу в Бундеслиге. И, кстати, отправился в Рим после горлового поединка против прямого конкурента, Байера, на который ушло немало сил. Впрочем, в прошлом сезоне серебряная салатница должна была уехать в Дортмунд, и только сама Боруссия ничьей в последнем туре отреклась от заветного титула. Это было уже при Тухеле, что в срочном порядке весной сменил Нагельсманна. Кроме того, Томас за неполный год проиграл разгромно Суперкубок и уже дважды вылетел из кубка страны. Да, в Лиге чемпионов немцы уверенно выиграли осенью свою группу - но как забыть, что уже после смены наставника они получили 0-3 от Манчестер Сити в прошлом розыгрыше?

Статистика личных встреч

Три года назад эти же соперники пересеклись в 1/8 финала. Тогда немцы были явно сильнее и выиграли оба матча с общим счетом 6-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут успеха гранда из Мюнхена уже в Италии. Но подопечные Тухеля нестабильны, и пока лучше ограничится ставкой на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

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Источник Sport.ua
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