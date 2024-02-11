Лига чемпионов11 февраля 2024, 20:11 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:47
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Лацио – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов
11 февраля 2024, 20:11 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:47
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В среду, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Лацио» и «Бавария».
Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Megogo.
Лацио – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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