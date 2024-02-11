В среду, 14 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Лацио» и «Бавария».

Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Megogo.

Лацио – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция