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  4. Дал совет УАФ. Кварцяный пояснил, как не допустить демарш Степанова
Германия
29 марта 2025, 10:16 |
529
0

Дал совет УАФ. Кварцяный пояснил, как не допустить демарш Степанова

Кварцяный заявил, что нужно действовать быстро и жестко

29 марта 2025, 10:16 |
529
0
Дал совет УАФ. Кварцяный пояснил, как не допустить демарш Степанова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный заявил, что нужно делать все от себя зависящее, чтобы удержать форварда «Байера» Артема Степанова в Украине. Специалист дал совет функционерам в УАФ.

– То есть Украине нужно за него побороться?

– Мое мнение такое. Степанова уже давно нужно было забрать с потрохами и документами. Поговорить и договориться – что он игрок сборной Украины. Чтобы не было никаких финтов с его стороны. Это все нужно было сделать документально и забыть об этой истории.

Его нужно раскручивать в плане игры, а не рекламы, потому что у нас футболистов чаще всего только пиарят, а как доходит до игры, то, кроме ходьбы, ничего не видно. Надо отдалить его от родственников, чтобы он сам принимал решение, потому что, насколько я знаю, у Артема семьи все решает не он, не папа, а мама.

Ранее сообщалось, что Артем Степанов отказался ехать на тренировочный сбор Украины U-20, якобы из-за конфликта с главным тренером команды.

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Артем Степанов сборная Украины по футболу U-20 Виталий Кварцяный Украинская ассоциация футбола Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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