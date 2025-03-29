Дал совет УАФ. Кварцяный пояснил, как не допустить демарш Степанова
Кварцяный заявил, что нужно действовать быстро и жестко
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный заявил, что нужно делать все от себя зависящее, чтобы удержать форварда «Байера» Артема Степанова в Украине. Специалист дал совет функционерам в УАФ.
– То есть Украине нужно за него побороться?
– Мое мнение такое. Степанова уже давно нужно было забрать с потрохами и документами. Поговорить и договориться – что он игрок сборной Украины. Чтобы не было никаких финтов с его стороны. Это все нужно было сделать документально и забыть об этой истории.
Его нужно раскручивать в плане игры, а не рекламы, потому что у нас футболистов чаще всего только пиарят, а как доходит до игры, то, кроме ходьбы, ничего не видно. Надо отдалить его от родственников, чтобы он сам принимал решение, потому что, насколько я знаю, у Артема семьи все решает не он, не папа, а мама.
Ранее сообщалось, что Артем Степанов отказался ехать на тренировочный сбор Украины U-20, якобы из-за конфликта с главным тренером команды.
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