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  4. Украинский тренер отреагировал на слова Шевченко относительно Григорчука
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 10:38 |
313
0

Украинский тренер отреагировал на слова Шевченко относительно Григорчука

Алексей Антонов расхвалил Романа Григорчука

29 марта 2025, 10:38 |
313
0
Украинский тренер отреагировал на слова Шевченко относительно Григорчука
ФК Александрия. Алексей Антонов

Украинский тренер Алексей Антонов, в свое время работавший в тренерском штабе Романа Григорчука, отреагировал на слова Алексея Шевченко, который назвал нынешнего тренера ЛНЗ диктатором.

‒ Сейчас СМИ очень активно обсуждают методы работы Романа Григорчука, что можете сказать по этому поводу?

– Я, честно говоря, не хочу это комментировать. Григорчук – профессионал своего дела.

– Вы ведь очень много работали с Григорчуком, как игрок и тренер. Что можете о нем сказать?

– Тактически он дал мне много знаний, которых раньше никто не давал. Такие знания за всю мою карьеру давали только Григоренко и Рамос.

Ранее сам Роман Григорчук отреагировал на слова Алексея Шевченко.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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