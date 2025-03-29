Украинский тренер отреагировал на слова Шевченко относительно Григорчука
Алексей Антонов расхвалил Романа Григорчука
Украинский тренер Алексей Антонов, в свое время работавший в тренерском штабе Романа Григорчука, отреагировал на слова Алексея Шевченко, который назвал нынешнего тренера ЛНЗ диктатором.
‒ Сейчас СМИ очень активно обсуждают методы работы Романа Григорчука, что можете сказать по этому поводу?
– Я, честно говоря, не хочу это комментировать. Григорчук – профессионал своего дела.
– Вы ведь очень много работали с Григорчуком, как игрок и тренер. Что можете о нем сказать?
– Тактически он дал мне много знаний, которых раньше никто не давал. Такие знания за всю мою карьеру давали только Григоренко и Рамос.
Ранее сам Роман Григорчук отреагировал на слова Алексея Шевченко.
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