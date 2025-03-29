Украинский тренер отреагировал на слова Шевченко относительно Григорчука

Украинский тренер Алексей Антонов, в свое время работавший в тренерском штабе Романа Григорчука, отреагировал на слова Алексея Шевченко, который назвал нынешнего тренера ЛНЗ диктатором.

‒ Сейчас СМИ очень активно обсуждают методы работы Романа Григорчука, что можете сказать по этому поводу?

– Я, честно говоря, не хочу это комментировать. Григорчук – профессионал своего дела.

– Вы ведь очень много работали с Григорчуком, как игрок и тренер. Что можете о нем сказать?

– Тактически он дал мне много знаний, которых раньше никто не давал. Такие знания за всю мою карьеру давали только Григоренко и Рамос.

Ранее сам Роман Григорчук отреагировал на слова Алексея Шевченко.