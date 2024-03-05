Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:01 | Обновлено 05 марта 2024, 23:22
307
0

Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2024, 23:01 | Обновлено 05 марта 2024, 23:22
307
0
Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Ответный поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 15 мин

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе оформил дубль в матче ПСЖ против Реала Сосьедад
Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?
Бавария – Лацио. 1/8 финала ЛЧ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Футбол | 05 марта 2024, 19:34 28
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего

Кристиан Шевченко заменит в заявке Кирилла Пашко

Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Теннис | 05 марта 2024, 18:49 9
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф

Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Футбол | 05.03.2024, 15:42
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
Футбол | 05.03.2024, 22:23
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Бокс | 04.03.2024, 23:05
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
04.03.2024, 06:48 1
Футбол
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
«Хочу, чтобы ему сломали челюсть». Джошуа высказался о бое Усик – Фьюри
04.03.2024, 20:55
Бокс
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
04.03.2024, 14:52
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»
03.03.2024, 22:20 5
Бокс
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем