Лига чемпионов05 марта 2024, 23:01 | Обновлено 05 марта 2024, 23:22
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Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
05 марта 2024, 23:01 | Обновлено 05 марта 2024, 23:22
307
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5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
Ответный поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.
Реал Сосьедад – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 15 мин
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