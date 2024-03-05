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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
05.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 2
ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:55 | Обновлено 06 марта 2024, 00:43
539
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Неудержимый Мбаппе. ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала

Французский форвард оформил дубль в ответном матче Лиги чемпионов

05 марта 2024, 23:55 | Обновлено 06 марта 2024, 00:43
539
0
Неудержимый Мбаппе. ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Микель Мерино порадовал публику, оформив гол престижа для хозяев поля в конце игры.

ПСЖ вышел в четвертьфинал и находится в трех шагах от первого в истории трофея Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 5 марта

Реал Сосьедад (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2 [первый матч – 0:2]

Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15, 56

Реал Сосьедад: Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия (Пачеко, 77), Галан, Мендес (Турриентес, 61), Мерино, Субименди (Оласагасти, 83), Кубо, Беккер (Барренечеа, 61), Ойярсабаль (Андре Силва, 77).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Солер, 83), Лукас Эрнандес, Лукас Бералдо, Мендеш (Мукиеле, 62), Фабиан Руис (Угарте, 77), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Коло-Муани, 82), Баркола (Ли Кан Ин, 46), Мбаппе.

Предупреждения: Мендеш (28), Хакими (41), Кубо (42), Дембеле (45), Субельдия (54).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Реал Сосьедад Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ
Источник Sport.ua
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