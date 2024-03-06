Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – ПСЖ – 1:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
05.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 2
ПСЖ Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 марта 2024, 00:45 |
519
0

Реал Сосьедад – ПСЖ – 1:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2024, 00:45 |
519
0
Реал Сосьедад – ПСЖ – 1:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Микель Мерино порадовал публику, оформив гол престижа для хозяев поля в конце игры.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 5 марта

Реал Сосьедад (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2 [первый матч – 0:2]

Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15, 56

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Килиан Мбаппе, 56 мин.

ГОЛ! 1:2. Микель Мерино, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
По теме:
ВИДЕО. Как Реал Сосьедад забил гол престижа в концовке матча с ПСЖ
Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Неудержимый Мбаппе. ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала
Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ видео голов и обзор Килиан Мбаппе Микель Мерино
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Футбол | 05 марта 2024, 19:34 28
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего

Кристиан Шевченко заменит в заявке Кирилла Пашко

ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии
Футбол | 05 марта 2024, 22:10 1
ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии
ВИДЕО. Милевский сделал ставку тотал голов 2.5 больше на матч в Италии

Артем заработал на поединке 27-го тура «Интер» – «Дженоа» (2:1)

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 05.03.2024, 09:25
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Футбол | 05.03.2024, 18:39
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Бокс | 04.03.2024, 23:05
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 17
Футбол
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
04.03.2024, 06:10 23
Теннис
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
Анчелотти дал Лунину важное обещание и хочет, чтобы Андрей остался в Реале
04.03.2024, 00:03 9
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем