Луис ЭНРИКЕ: «Сыграли на очень высоком уровне. Очень эффективно в атаке»

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике:

«Мы, тренеры, всегда будем пытаться найти решение, но хорошо выступили игроки. Все они играли на очень высоком уровне. [Они были] надежны в обороне и очень эффективны в нападении. Мы показали многообещающую игру в двух матчах».

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи:

«Мы по-настоящему хорошо сыграли этим вечером. Все играли друг за друга, и это то, чего мы хотим для нашего клуба. Мы гордимся, мы строим что-то для будущего. Я видел команду, которая играла сплоченно, и это то, чего хотим мы и чего хочет тренер».

Полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери:

«Приятно выйти в четвертьфинал. Мы приехали, чтобы победить, и мы это сделали. Мы выложились полностью, и я думаю, что мы действительно хорошо играли на протяжении всей игры. Мы сделали то, что сказал нам тренер, и это принесло результат.

Мы хорошо подготовились и продолжим делать это в надежде выигрывать предстоящие матчи, не важно – в чемпионате Франции или в еврокубках. Впереди самая важная часть сезона, и мы сделаем все возможное, чтобы победить, это наша цель».

Защитник ПСЖ Лукас Бералдо:

«Это был очень сложный выездной матч. Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило, так что мы смогли навязать свою игру.

Для нас очень многое значит возможность продолжить участие в самом важном турнире на планете. Надеюсь, мы продолжим добиваться успеха».

Видео голов и обзор матча