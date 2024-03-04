Реал Сосьедад – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

5 марта на «Реале Арена» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал Сосьедад» сыграет против «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда долго боролась за право вернуться в Лигу чемпионов. За последние годы, при Альгуасиле, получилось даже кубок страны выиграть - но только в прошлом сезоне, как раз благодаря кризису Севильи, получилось финишировать в квартете лидеров Примеры. И, кстати, сейчас, при неплохом продвижении в кубке страны, чурри-урдин явно сдулись и теперь борются разве что за 6-ю позицию, без гарантий того, что удастся обойти в итоге Бетис. Так что этот сезон запомнят в Сан-Себастьяне именно за счет долгожданной Лиги чемпионов. Там испанцы смогли выиграть группу, в том числе дважды свести вничью матчи с фаворитом, Интером. Да и поездка в Париж была неплохой по игре. Вот только там гости не смогли забить, а хозяева фактически выжали даже больше, чем максимум.

ПСЖ

Клуб давно уже может в режиме анабиоза проводить внутренние турниры. И сейчас в этом плане ничего не меняется - там и сейчас уже взят первый трофей в нынешнем сезоне, при Луисе Энрике, в виде Суперкубка страны, да и в Лиге 1 к весне накоплено достаточно комфортный отрыв от ближайших соседей по таблицы. Есть все условия для того, чтобы полностью сосредоточиться на выступлении на евроарене - и там после непростого прохождения группового этапа (взяли столько же очков, сколько и Милан, но по дополнительным показателям все-таки опередили итальянцев в споре за второе место) получилось добиться уверенного, как минимум по счету, результат первого, домашнего поединка в 1/8 - 2:0. Вот только после этого Мбаппе официально подтвердил, что уйдет летом - а точно ли после этого Килиан полностью будет выкладываться сейчас?

Статистика личных встреч

Чурри-урдин играли постоянно в Лиге Европы, а парижане - в Лиге чемпионов. И только в феврале во Франции они впервые сыграли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары на успех равными. Но тут, по сути, ничего уже не разыгрывается, тут все понятно в плане прохождения в четвертьфинал. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).