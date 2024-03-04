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Лига Чемпионов
Реал Сосьедад
05.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2024, 20:56 | Обновлено 04 марта 2024, 21:04
109
0

Реал Сосьедад – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2024, 20:56 | Обновлено 04 марта 2024, 21:04
109
0
Реал Сосьедад – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Ответный поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Французский «ПСЖ» занял второе место в группе F, набрав 8 очков и опередив «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). Победителем этого квартета стала «Боруссия» Дортмунд (11 пунктов из 18 возможных).

Испанский «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл группу D, набрав 12 очков. Столько же набрал «Интер» (12), но имел хуже разницу мячей. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы (4 балла), а «РБ Зальцбург» по дополнительным показателям выбыл из еврокубков (4).

Реал Сосьедад – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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