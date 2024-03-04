5 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

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Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

Ответный поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне. Правило выездного гола не действует.

Французский «ПСЖ» занял второе место в группе F, набрав 8 очков и опередив «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). Победителем этого квартета стала «Боруссия» Дортмунд (11 пунктов из 18 возможных).

Испанский «Реал Сосьедад» неожиданно выиграл группу D, набрав 12 очков. Столько же набрал «Интер» (12), но имел хуже разницу мячей. «Бенфика» отправилась в Лигу Европы (4 балла), а «РБ Зальцбург» по дополнительным показателям выбыл из еврокубков (4).

Реал Сосьедад – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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