  Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ
Англия
Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ

Вспомним десятку лучших пар игроков в истории АПЛ по количеству созданных забитых мячей

Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Садио Мане

Садио Мане сыграет против Мохамеда Салаха в полуфинале Кубка африканских наций.

В свое время, играя вместе в составе «Ливерпуля», эта пара футболистов создала 22 гола в АПЛ (10-й результат среди всех пар в истории турнира).

По этому поводу вспомним топ-10 дуэтов футболистов с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ.

Рекорд Премьер-Лиги на данный момент принадлежит экс-игрокам «Тоттенхэма» Гарри Кейну и Сон Хин-Мину – 47.

Пары игроков с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ

  • 47 – Гарри Кейн и Сон Хин-Мин (Тоттенхэм)
  • 36 – Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба (Челси)
  • 29 – Робер Пирес и Тьерри Анри (Арсенал)
  • 29 – Давид Силва и Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
  • 27 – Даррен Андертон и Тедди Шерингем (Тоттенхэм)
  • 25 – Мохамед Салах и Роберто Фирмино (Ливерпуль)
  • 24 – Тьерри Анри и Фредрик Юнгберг (Арсенал)
  • 24 – Робби Фаулер и Стив МакМанаман (Ливерпуль)
  • 22 – Алан Ширер и Нолберто Солано (Ньюкасл)
  • 22 – Мохамед Салах и Садио Мане (Ливерпуль)
Мохамед Салах Садио Мане статистика Ливерпуль
Sunpalych
я здивований, що сюди не увійшла пара з МЮ Дуайт Йорк-Енді Коул
