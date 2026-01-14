Англия14 января 2026, 13:12 |
63
1
Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ
Вспомним десятку лучших пар игроков в истории АПЛ по количеству созданных забитых мячей
Садио Мане сыграет против Мохамеда Салаха в полуфинале Кубка африканских наций.
В свое время, играя вместе в составе «Ливерпуля», эта пара футболистов создала 22 гола в АПЛ (10-й результат среди всех пар в истории турнира).
По этому поводу вспомним топ-10 дуэтов футболистов с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ.
Рекорд Премьер-Лиги на данный момент принадлежит экс-игрокам «Тоттенхэма» Гарри Кейну и Сон Хин-Мину – 47.
Пары игроков с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ
- 47 – Гарри Кейн и Сон Хин-Мин (Тоттенхэм)
- 36 – Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба (Челси)
- 29 – Робер Пирес и Тьерри Анри (Арсенал)
- 29 – Давид Силва и Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
- 27 – Даррен Андертон и Тедди Шерингем (Тоттенхэм)
- 25 – Мохамед Салах и Роберто Фирмино (Ливерпуль)
- 24 – Тьерри Анри и Фредрик Юнгберг (Арсенал)
- 24 – Робби Фаулер и Стив МакМанаман (Ливерпуль)
- 22 – Алан Ширер и Нолберто Солано (Ньюкасл)
- 22 – Мохамед Салах и Садио Мане (Ливерпуль)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания
Футбол | 14 января 2026, 07:05 0
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды
Футбол | 14.01.2026, 04:45
Футбол | 13.01.2026, 18:19
Футбол | 14.01.2026, 12:04
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
я здивований, що сюди не увійшла пара з МЮ Дуайт Йорк-Енді Коул
Популярные новости
13.01.2026, 19:27 30
12.01.2026, 08:30 6
13.01.2026, 04:27 3
12.01.2026, 14:06 18
12.01.2026, 19:18 84
12.01.2026, 20:54 1
13.01.2026, 19:04 8
13.01.2026, 17:43 5