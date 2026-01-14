Салах и Мане – в десятке лучших пар по созданным голам в АПЛ

Садио Мане сыграет против Мохамеда Салаха в полуфинале Кубка африканских наций.

В свое время, играя вместе в составе «Ливерпуля», эта пара футболистов создала 22 гола в АПЛ (10-й результат среди всех пар в истории турнира).

По этому поводу вспомним топ-10 дуэтов футболистов с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ.

Рекорд Премьер-Лиги на данный момент принадлежит экс-игрокам «Тоттенхэма» Гарри Кейну и Сон Хин-Мину – 47.

Пары игроков с наибольшим количеством созданных голов в АПЛ