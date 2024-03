Центрбек Арсенала сделал больше передач, чем все игроки Шеффилда вместе

По информации журналиста Фабрицио Романо, защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба сделал 169 передач в игре своей команды против «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Интересно, что все игроки Шеффилда вместе выполнили только 142 точные передачи.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета так прокомментировал этот факт: «Хорошо! Мы стараемся совершенствовать себя на каждом этапе игры, химию игроков и есть желание игроков совершенствоваться в каждой сфере».

