Центрбек Арсенала сделал больше передач, чем все игроки Шеффилда вместе
Уильям Салиба отличился интересним достижением
По информации журналиста Фабрицио Романо, защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба сделал 169 передач в игре своей команды против «Шеффилд Юнайтед» (6:0).
Интересно, что все игроки Шеффилда вместе выполнили только 142 точные передачи.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета так прокомментировал этот факт: «Хорошо! Мы стараемся совершенствовать себя на каждом этапе игры, химию игроков и есть желание игроков совершенствоваться в каждой сфере».
🔴⚪️ Arsenal CB William Saliba had more passes (169) than entire Sheffield Utd team combined (142).— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2024
Arteta: “Good! We’re trying to improve in every phase of play, the chemistry of the players and the desire of the players to improve in every area”. pic.twitter.com/Pk9vGgfxpg
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