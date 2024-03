Арсенал без Зинченко поиздевался над аутсайдером АПЛ, отгрузив 6 голов

4 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал». Игра завершилась в пользу «канониров» со счетом 6:0.

Голами за лондонцев отличились Мартин Эдегор (5), Габриэл Мартинелли (15), Кай Хаверц (25), Деклан Райс (25) и Бен Уайт (58). Еще один мяч в свои ворота оформил защитник хозяев Джейден Богл (13).

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок. Украинец еще не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую получил месяц назад.

Для подопечных Микеяля Артеты это 7-я победа подряд в чемпионата Англии.

«Арсенал» продолжает занимать третье место в таблице турнира с 61 очком. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по 63 и 62 пункта соотвественно.

«Шеффилд Юнайтед» идет на последней 20-й строчке с 13 баллами.

АПЛ. 27-й тур. 4 марта

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6

Голы: Эдегор, 5, Богл, 13 (автогол), Мартинелли, Хаверц, 25, Райс, 39, Уайт, 58

