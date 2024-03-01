В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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