Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 22:00 матч чемпионата Англии
В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал».
Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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