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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2024, 11:04 |
61
0

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 матч чемпионата Англии

01 марта 2024, 11:04 |
61
0
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В понедельник, 4 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Юнайтед – Арсенал
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Источник Sport.ua
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