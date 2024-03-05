Микель АРТЕТА: «Команда показала, как сильно она хочет побеждать»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о впечатлениях от разгромной победы своей команды над «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Я действительно счастлив. Очевидно, что играть на этом стадионе всегда очень тяжело. И команда опять же показала высокий уровень игры – желание, качество. Я, конечно, очень доволен.

Как мы начали, нам пришлось играть здесь в понедельник вечером, но команда снова показала, как сильно они этого хотят выигрывать, наше качество и решительность продолжать

Мы не расслаблялись, потому что мы хотим становиться лучше, делать больше и продолжать поддерживать высокие стандарты, продолжать играть и развиваться.

Мы тренируемся каждый день с таким менталитетом, с таким желанием, и если они могут это делать, почему бы не постоянно? Это то, что мы должны показать.

Я рад, что некоторые игроки тоже вернулись. Увидеть Фабио Виэйру спустя столько месяцев, увидеть Томаса Партея через четыре месяца, это хорошие знаки для команды», – сказал Артета.