Вечером 4 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0.

У победителей голы забили Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс, Бен Уайт, плюс один автогол провел Джейден Богл.

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы ноги.

«Арсенал» установил исторический рекорд, став первой командой в истории Премьер-лиги, которая забила 5+ голов в трех выездных матчах подряд.

«Канониры» входят в топ-3, имея 61 очко и преследуя «Ливерпуль» (63) и «Манчестер Сити» (62). «Шеффилд Юнайтед» является аутсайдером лиги (13 пунктов).

АПЛ. 27-й тур. 4 марта

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6

Голы: Эдегор, 5, Богл, 13 (автогол), Мартинелли, 15, Хаверц, 25, Райс, 39, Уайт, 58.

Видео голов и обзор матча