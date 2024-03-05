Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6. Исторический рекорд. Видео голов и обзор
Впервые в АПЛ одна команда забила 5+ голов в трех выездных матчах подряд
Вечером 4 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0.
У победителей голы забили Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс, Бен Уайт, плюс один автогол провел Джейден Богл.
Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы ноги.
«Арсенал» установил исторический рекорд, став первой командой в истории Премьер-лиги, которая забила 5+ голов в трех выездных матчах подряд.
«Канониры» входят в топ-3, имея 61 очко и преследуя «Ливерпуль» (63) и «Манчестер Сити» (62). «Шеффилд Юнайтед» является аутсайдером лиги (13 пунктов).
АПЛ. 27-й тур. 4 марта
Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6
Голы: Эдегор, 5, Богл, 13 (автогол), Мартинелли, 15, Хаверц, 25, Райс, 39, Уайт, 58.
Видео голов и обзор матча
События матча
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