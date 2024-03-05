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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 22:00 – FT 0 : 6
Арсенал
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Англия
05 марта 2024, 00:59 | Обновлено 05 марта 2024, 01:10
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0

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6. Исторический рекорд. Видео голов и обзор

Впервые в АПЛ одна команда забила 5+ голов в трех выездных матчах подряд

05 марта 2024, 00:59 | Обновлено 05 марта 2024, 01:10
172
0
Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6. Исторический рекорд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» в гостях разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 6:0.

У победителей голы забили Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс, Бен Уайт, плюс один автогол провел Джейден Богл.

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок из-за травмы ноги.

«Арсенал» установил исторический рекорд, став первой командой в истории Премьер-лиги, которая забила 5+ голов в трех выездных матчах подряд.

«Канониры» входят в топ-3, имея 61 очко и преследуя «Ливерпуль» (63) и «Манчестер Сити» (62). «Шеффилд Юнайтед» является аутсайдером лиги (13 пунктов).

АПЛ. 27-й тур. 4 марта

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:6

Голы: Эдегор, 5, Богл, 13 (автогол), Мартинелли, 15, Хаверц, 25, Райс, 39, Уайт, 58.

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
13’
ГОЛ ! Автогол забил Джейден Богл (Шеффилд Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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