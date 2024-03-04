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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 22:00 - : -
Арсенал
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Англия
04 марта 2024, 08:18 |
156
0

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2024, 08:18 |
156
0
Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

4 марта на «Бремелл Лейн» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Шеффилд Юнайтед» сыграет против «Арсенала». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Команда после паузы вернулась в АПЛ напрямую в 2023-м году. Правда, сначала и Хеккингботтом проигрывал стыковые поединки. Но со второй попытки получилось подняться напрямую, за спиной у Бернли. С ней соседствуют и сейчас, вот только эта парочка обосновалась в зоне вылета. И спорят разве что о том, кто вылетит в Чемпионшип (а это выглядит уже неизбежным) с последнего места. Были надежды на прогресс клинков после возвращения на тренерский пост местной легенды, Уайлдера. Поначалу при Крисе что-то получалось, но потом были снова в основном проигрыши, причем часто крупные, типа 0-5 с Брайтоном. Да, в феврале получилось обыграть 2-1 на выезде Лутон, но это больше помешает сопернику, тоже идущему в зоне вылета. чем как-то спасает клуб.

Арсенал

Клуб после длительного прозябания наконец-то проявил себя с положительной точки зрения - если до этого не удавалось финишировать в топ-4 английского футбола, то в 2023-м завоевали 2-е место. Таким образом, кстати, получилось наконец-то и в Лигу чемпионов вернуться. Там англичане выиграли свою группу, а вот в 1/8 финала Артета перемудрил, и проиграл первый, выездной поединок Порту, пусть даже 0-1 - отнюдь не приговор. Вылетели Зинченко и компания и из кубков страны. Но при этом были и удачи в этом сезоне. Он начался с победы, пусть и по пенальти, в Суперкубке страны, с Манчестер Сити. И с ним же, а также с Ливерпулем, ведут спор за лидерство в АПЛ. Все 6 крайних матчей там выиграно, часто с крупным счетом.

Статистика личных встреч

Канониры выиграли все 4 поединка. В том числе в октябре был и вовсе разгром 5-0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового разгрома в исполнении гостей. Может, они не повторят осенний счет, но можно использовать фору -2 забитых гола к победе красно-белых в понедельник вечером (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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