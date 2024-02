Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якуба Кивиора.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Зинченко был заменен из-за повторного повреждения икроножной мышцы. Также коуч уточнил, что пока что рано делать прогнозы про серьезность травмы.

«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается «Ливерпуль» (51 очко).

Видеообзор матча Арсенал – Ливерпуль – 3:1

