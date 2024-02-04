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Чемпионат Англии
Арсенал
04.02.2024 18:30 – FT 3 : 1
Ливерпуль
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Англия
04 февраля 2024, 21:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:29
7356
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Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем

Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1

04 февраля 2024, 21:22 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:29
7356
1
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якуба Кивиора.

После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Зинченко был заменен из-за повторного повреждения икроножной мышцы. Также коуч уточнил, что пока что рано делать прогнозы про серьезность травмы.

«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается «Ливерпуль» (51 очко).

Видеообзор матча Арсенал – Ливерпуль – 3:1

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
88’
Ибраима Конате (Ливерпуль) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Габриэль (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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