Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Александр вышел на поле с первых минут и отыграл 1-й тайм, «Арсенал» выиграл 3:1
4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «канониров».
Украинский защитник хозяев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен после первого тайма на Якуба Кивиора.
После завершения встречи главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Зинченко был заменен из-за повторного повреждения икроножной мышцы. Также коуч уточнил, что пока что рано делать прогнозы про серьезность травмы.
«Арсенал» вышел на 2-е место в АПЛ (49 очков в 23 матчах). Лидером остается «Ливерпуль» (51 очко).
Видеообзор матча Арсенал – Ливерпуль – 3:1
Arteta says Gabriel Jesus should only be out for "days". On Zinchenko, it's the calf again. Too early to say. #AFC— Sam Dean (@SamJDean) February 4, 2024
События матча
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