Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ
Украина. Первая лига
27 декабря 2024, 18:24 |
607
0

Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ

Президент клуба Роман Солодаренко ставит перед клубом амбициозные задачи

27 декабря 2024, 18:24 |
607
0
Ирпень и Чернигов. Президент Кудривки рассказал о планах в УПЛ
ФК Кудрівка

Футболістів «Кудрівки» сміливо можна назвати «грозою авторитетів» у Першій лізі.

Дебютант другого за рейтингом вітчизняного дивізіону здобув кілька вражаючих перемог над більш іменитими суперниками й заслужено очолив турнірну таблицю після першого етапу в групі «Б».

Граючий президент ФК «Кудрівка» Роман Солодаренко в розмові з кореспондентом Sport.ua оцінив виступ команди з Чернігівської області минулої осені та поділився планами на другу частину сезону:

– Незважаючи на статус новачка, в «Кудрівки» відразу були амбітні плани: завоювати путівку до УПЛ. І коли на старті пригальмували, прийняли кардинальне рішення відправити у відставку головного тренера Романа Локтіонова, якого призначили перед початком сезону. В «Кудрівці» все за спортивним принципом: не виправдав сподівань – звільни місце більш кваліфікованому.

– З вибором наступника Локтіонова були сумніви?

– Ні. Другу клубну команду очолював Василь Баранов, ось йому ми й довірили кермо «Кудрівки». Спочатку він виконував обов'язки головного тренера, а після вдало проведеного першого етапу став працювати на постійній основі. «Кудрівці» був потрібний саме такий наставник, який свого часу добре проявив себе як гравець в луганській «Зорі», а потім, як тренер цієї команди.

– Коли ви переконалися, що «Кудрівка» може надолужити згаяне на старті?

– Після того, як взяли реванш за поразку в першому колі від ФК «ЮКСА», потім були важливі перемоги над амбітними сусідами по турнірній таблиці – «Полтавою» та «Металістом 1925».

– Які чесноти «Кудрівки» допомагали брати гору?

– Чудовий мікроклімат у колективі, що позитивно впливав на колективні дії, максимальна налаштованість і заточеність на атаку. На кожну гру ми виходили з однією метою: перемогти.

– Когось з футболістів «Кудрівки» не хочете виокремити?

– Не бачу в цьому потреби. «Кудрівка» була сильна командою.

– На першому етапі ви були в десяти матчах серед запасних гравців, але до дебюту за «Кудрівку» справа так і не дійшла.

– Я відчував, що ще не готовий на всі сто відсотків. А вийти на поле на кілька хвилин, як кажуть, для галочки, це не для мене. А те, що ти – президент ФК не має ніякого значення, бо в «Кудрівці», повторюю, все за спортивним принципом. Тільки своєю грою можеш довести, що сильніший за конкурента. Зрештою, ще треба, аби ти вписувався до ігрової концепції Василя Баранова.

– Після першого етапу «Кудрівка» в групі «Чемпіонська» доволі відчутно поступається лідерам – «Епіцентру» та «Агробізнесу», а попереду лише вісім турів.

– Це тільки буде служити додатковим стимулом якісно провести підготовчий період, продуктивно попрацювати на трансферному ринку. «Кудрівка» налаштована на завоювання путівки до УПЛ, хоча бажаючих підвищитися в класі вистачає.

– Якщо «Кудрівка» таки доб'ється свого, то де збирається проводити домашні матчі в елітному дивізіоні?

– З цим проблем не повинно бути. Спочатку будемо дислокуватися на одному із атестованих стадіонів сусідніх областей. Паралельно наводитимемо порядок на аренах, де б ми могли «прописатися» надовго. Йдеться, передусім, про стадіон податкового університету в Ірпіні. Також дуже кортить, аби великий футбол повернувся до Чернігова. Нещодавно мене обрали головою асоціації футболу Чернігівської області, і я вже звертався із запитом до владних структур про необхідність спільними зусиллями взятися за реконструкцію стадіону в Чернігові, який потерпів від російського агресора. Як бачите, ми тримаємо руку на пульсі, хоча зараз на першому плані – спортивна складова.

По теме:
Распустили футболистов. В клубе Первой лиги остались директор и тренер
«Уже жду март». Ван Леувен озвучил задачу Металлиста 1925 года
Левый Берег сыграет спарринг с лидером Первой лиги
Первая лига Украины Кудровка инсайд Роман Солодаренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Футбол | 27 декабря 2024, 11:07 21
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25
Цыганкова назвали одним из главных разочарований Ла Лиги в сезоне 2024/25

Издание Jornada Perfecta оценило игру украинского футболиста «Жироны»

«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27 декабря 2024, 09:27 0
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри

Билли Нельсон насчитал ничью

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Назван лучший клуб, президент и тренер года Globe Soccer Awards
Футбол | 27.12.2024, 18:47
Назван лучший клуб, президент и тренер года Globe Soccer Awards
Назван лучший клуб, президент и тренер года Globe Soccer Awards
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 27.12.2024, 10:44
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 4
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 14
Футбол
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
КОЛДУЭЛЛ: «Знаете, что было бы, если б Усик и Фьюри провели 10 боев?»
26.12.2024, 02:27 2
Бокс
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
26.12.2024, 18:40 7
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем