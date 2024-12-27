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  4. АМОРИМ о неудачном старте: «Могут и уволить. В МЮ нужно только побеждать»
Англия
27 декабря 2024, 17:50 |
83
0

АМОРИМ о неудачном старте: «Могут и уволить. В МЮ нужно только побеждать»

Тренер понимает ситуацию

27 декабря 2024, 17:50 |
83
0
АМОРИМ о неудачном старте: «Могут и уволить. В МЮ нужно только побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим работает с командой лишь около месяца, однако понимает, что неудачные результаты могут стоить ему работы.

Команда под руководством тренера проиграла пять матчей из десяти.

«Я понимаю, что могут уволить, таков бизнес. И не имеет значения, что клуб выплатил «Спортингу» компенсацию за меня. Такова наша работа. А в МЮ нужно только побеждать».

«Я работаю с командой около месяца, провел лишь несколько полноценных тренировок, но мы не побеждаем. А если нет побед, то тренер под угрозой увольнения, я это понимаю и чувствую себя комфортно», – сказал Аморим.

Команда завершит год матчем против «Ньюкасла».

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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