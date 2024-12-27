АМОРИМ о неудачном старте: «Могут и уволить. В МЮ нужно только побеждать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим работает с командой лишь около месяца, однако понимает, что неудачные результаты могут стоить ему работы.

Команда под руководством тренера проиграла пять матчей из десяти.

«Я понимаю, что могут уволить, таков бизнес. И не имеет значения, что клуб выплатил «Спортингу» компенсацию за меня. Такова наша работа. А в МЮ нужно только побеждать».

«Я работаю с командой около месяца, провел лишь несколько полноценных тренировок, но мы не побеждаем. А если нет побед, то тренер под угрозой увольнения, я это понимаю и чувствую себя комфортно», – сказал Аморим.

Команда завершит год матчем против «Ньюкасла».